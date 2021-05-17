في جلسة صاخبة.. مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات أن المذكرة النيابية التي وقع عليها جميع أعضاء مجلس النواب، وتطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، هي الآن على طاولة مجلس الوزراء.

ووقع جميع أعضاء مجلس النواب، وعددهم 130، على مذكرة تطالب الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وذلك احتجاجًا على الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة.

وعقد مجلس النواب الأردني، يوم الإثنين، جلسة صاخبة خصصت لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد في قطاع غزة، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقال العودات، "قمت بإرسال المذكرة، وهي موضوعة على طاولة مجلس الوزراء، كما ستقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بجمع التوصيات التي وردت في مناقشات النواب وإرسالها للحكومة، ونشرها بعد ذلك".

وتركزت مطالب النواب في مناقشاتهم على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والعمل على إلغاء اتفاقية الغاز، وإعادة النظر باتفاقية "وادي عربة".

وتناول نواب التصعيد في غزة، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا تستهدف الفلسطينيين العُزّل، والبنى التحتية في قطاع غزة، مما تسبب في ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، ومعظمهم من الأطفال.

وحمّل أعضاء مجلس النواب إسرائيل مسؤولية التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، فيما دعا نواب الحكومة الأردنية برفع قضايا تدين إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.

بدوره تعهد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بدراسة المذكرة النيابية بشأن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، حال ورودها إلى الحكومة، إضافة إلى دراسة الخيارات الأخرى المتاحة لدى الحكومة، ثم العودة مجددًا للمجلس والتشاور مع النواب.

يذكر أن الشارع الأردني شهد عدة فعاليات منددة بالأحداث في الأراضي الفلسطينية، سواء في القدس، وحي الشيخ جراح، أو في قطاع غزة، حيث أقيمت معظم تلك الفعاليات في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان.