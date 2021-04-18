سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ثاني حادث خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بأميركا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-18T18:19:43+0000
في ثاني حادث خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بأميركا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية الأميركية، يوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت شرطة مدينة أوستين التي حدث فيها إطلاق النار، أنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طريقين شمال غربي المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، فيما ما يزال المهاجم طليقا.

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنها نقلت ثلاث ضحايا جراء إطلاق النار، فارقوا الحياة في موقع الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام أميركية عن مقتل وإصابة خمسة أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

ويوم الجمعة الماضية قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

related

مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار "عشوائي" في أميركا

Date: 2021-04-01 12:49:18
مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار "عشوائي" في أميركا

مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة أميركية

Date: 2021-04-18 17:56:19
مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة أميركية

مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أميركية

Date: 2021-01-17 14:58:59
مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أميركية

الإدارة الأميركية غير متفائلة بمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

Date: 2021-04-05 18:39:57
الإدارة الأميركية غير متفائلة بمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير ناشفيل

Date: 2020-12-28 19:45:08
السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير ناشفيل

اطلاق نار على سياح في الأردن

Date: 2019-08-24 12:20:41
اطلاق نار على سياح في الأردن

أميركا وإيران تستأنفان المحادثات غير المباشرة في فيينا غداً

Date: 2021-04-14 18:14:59
أميركا وإيران تستأنفان المحادثات غير المباشرة في فيينا غداً

أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Date: 2021-02-17 20:56:32
أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية