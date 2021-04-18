في ثاني حادث خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بأميركا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية الأميركية، يوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت شرطة مدينة أوستين التي حدث فيها إطلاق النار، أنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طريقين شمال غربي المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، فيما ما يزال المهاجم طليقا.

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنها نقلت ثلاث ضحايا جراء إطلاق النار، فارقوا الحياة في موقع الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام أميركية عن مقتل وإصابة خمسة أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

ويوم الجمعة الماضية قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.