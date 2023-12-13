في تطور مفاجئ.. بايدن يحذر نتنياهو: ستفقدون الدعم الدولي

شفق نيوز/ رأى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين.

ودعا بايدن، خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، إسرائيل إلى "استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر".

وأضاف بايدن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه و نهج حكومته المتشدد"، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".

وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".