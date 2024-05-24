في تطور جديد.. العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

شفق نيوز/ في إطار تطور جديد لقضية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، كما طالبت حكومة نتنياهو، بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

ودعت المحكمة، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، إلى تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة بشأن معبر رفح في غضون شهر، مردفة بالقول: "للحفاظ على الأدلة، على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

واعتبرت المحكمة، أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.