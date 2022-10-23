"في تصويت سري".. الرئيس الصيني يحصل على "ولاية ثالثة"

شفق نيوز/ حصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الحاكم.

ووفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن تجديد ولاية شي جين جرى في ختام مؤتمر للحزب الشيوعي مكنه من تعزيز سلطته.

وجرى تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات، خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شي وعده بـ"العمل بجدّ" خلال ولايته الثالثة على رأس البلاد.

وأضاف "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وصرح شي للصحفيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهدا بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا"، معتبرا أن "العالم بحاجة إلى الصين"، على حد تعبيره.

كما عين شي جينبينغ مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وعين شي حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، من بينهم لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

وكان قد اختتم يوم السبت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليديا كل خمس سنوات في بكين، إذ جرى انتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.