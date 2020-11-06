في تحول جذري.. بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

وأصبح بايدن الذي يحظى ب264 صوتاً من كبار الناخبين إذا تمّ احتساب أريزونا (صوتاً)، اقرب من أي وقت للفوز في السباق الإنتخابي







