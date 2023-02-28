"في بيئة واقعية".. إيران تبدأ مناورات "حماة سماء الولاية 1401"

شفق نيوز / أعلنت ايران، اليوم الثلاثاء، البدء بمناورات "حماة سماء الولاية 1401"، في مناطق متعددة في البلاد، فيما بينت ان تنفيذ هذه المناورات سيكون في بيئة واقعية.

وقال المتحدث باسم مناورات "حماة سماء الولاية 1401" الإيرانية العميد عباس فرجبور؛ إن "تدريبات هذه المناورات بدأت في مناطق الدفاع الجوي شمال غرب، وغرب، وشرق، وجنوب، وشمال، ومرکز البلاد.

وأضاف فرجبور؛ أنه "سيتم تنفيذ هذا التمرين في بيئة واقعية تماماً وفي المرحلة الأولى من التدريبات وتكون أنظمة الدفاع جاهزة لتنفيذ المهمة الموكلة إليها مع اقتراب الحركة ورد الفعل السريع للقوات العملياتية امتثالاً لمبادئ الدفاع السلبي لخداع العدو"، مبينا أنه "تم إنشاء اتصال آمن ومتعدد الطبقات بين أنظمة الدفاع ومراكز القيادة والتحكم لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد لاتخاذ قرار في الوقت المناسب في حالة وجود تهديدات".

وتابع أن "في هذه التدریبات، تراقب مراكز القيادة والتحكم منطقة التمرين باستخدام أنظمة نشطة وسلبية متطورة للغاية ومحلية باستخدام الإشارات والمراقبة الكهروضوئية، وبمجرد اكتشاف الهدف المعادي باستخدام الأنظمة الذكية وأنظمة دعم القرار يتم تشغيل نظام الدفاع المناسب للهدف".