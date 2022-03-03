في بيلاروسيا.. انطلاق جولة مفاوضات ثانية بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، يوم الخميس، انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، إن "المفاوضات قد بدأت، وأن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل انطلاقها"، من دون تحديد موقع الاجتماع.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ ثمانية أيام، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.