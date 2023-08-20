في بغداد.. سفيرا إيران والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية

شفق نيوز/ بحث سفيرا إيران والسعودية لدى العراق، يوم الأحد، تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بلديهما، بعد عودة العلاقات بينهم إلى طبيعتها.

وذكرت السفارة الإيرانية في بغداد، في منشور على "تويتر"، تابعته وكالة شفق نيوز، أن السفيرين الإيراني محمد كاظم آل صادق، والسعودي عبد العزيز الشمري، التقيا اليوم للتباحث بشأن "علاقات البلدين المنبعثة من الرغبة الجادة لدى قادة البلدين".

ووصف آل صادق الحج والزيارة الأربعينية بأنهما أرضية للتعاون وتعزيزالأواصر بين الشعوب الإسلامية.

فيما اعتبر الشمري الظروف مواتية لتنفيذ المشاريع المشتركة الاقتصادية في ظل الجهودالداعية للاستقرار.

وعادت العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها بوساطة صينية، بعد سنوات من القطيعة والتصعيد الإعلامي والسياسي بين البلدين.