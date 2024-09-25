في أول تعليق حول الضربات القادمة من العراق.. إسرائيل: سنفعل ما يلزم

شفق نيوز/ في تهديد هو الأول من نوعه، توعدت إسرائيل، مساء الأربعاء، العراق بـ"فعل ما يلزم" للرد على الهجمات القادمة من الفصائل المسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في تصريحات صحفية: "نراقب عن كثب التهديدات التي تأتينا من العراق ونجمع المعلومات"، مردفاً: "سوف نفعل ما يلزم".

يأتي ذلك، في ظل تبني فصائل مسلحة تنشط في العراق، هجمات تشنها بين فترة وأخرى على إسرائيل، منذ تشرين الأول من العام 2023، لكن أعنف هجوم شنته، كان يوم أمس ونفذته بواسطة طائرات مسيرة استهدفت إيلات.

وفي تطور لافت، أفاد بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، بأن مجاهيدها هاجموا مساء الأربعاء، بواسطة الطيران المسير، هدفاً حيوياً في ام الرشراش "إيلات".