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في امريكا.. إصابات بمرض قلبي نادر بعد تلقي لقاحي فايزر ومودرنا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-23T16:38:17+0000
في امريكا.. إصابات بمرض قلبي نادر بعد تلقي لقاحي فايزر ومودرنا

شفق نيوز/ سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في امريكا، يوم الأربعاء، إصابات بالتهاب قلبي نادر لأشخاص تلقوا لقاحيّ فايزر ومودرنا المضادين لفيروس كورونا.

وبحسب وسائل اعلام امريكية، فان أكثر من 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما ممن تلقوا اللقاحات التي تعمل بتقنية "الرنا المرسال"، أصيبوا بالتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.

والتهاب عضلة القلب فهو كما يتبين من اسمه؛ يصيب عضلة القلب، أم التهاب التامور فهو التهاب يصيب الغشاء المحيط بالقلب.

وقالت الوكالة الطبية الأمريكية إنه تم تسجيل 267 حالة من حالات التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور بعد تلقي جرعة واحدة من لقاحات "الرنال المرسال"، و827 حالة بعد تلقي جرعتين حتى 11 يونيو/ حزيران، وهناك 132 حالة إضافية لا يعرف عدد الجرعات المعطاة لهم.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ما يقرب من 300 مليون من الجرعات أعطت للمواطنين حتى التاريخ المشار إليه. هذا يعكس ندرة شديدة لمثل هذه الأعراض المصاحبة للقاح.

وتابعت أن الرجال دون سن الثلاثين يشكلون الجزء الأكبر من الحالات، ويبدو أن معظم الإصابات خفيفة، فمن بين 295 شخصا أصيبوا بهذه الحالة، تعافى 79% منهم تماما، وتم نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى؛ مع وضع اثنين في العناية المركزة اعتبارا من 11 يونيو.

وقالت مجموعة سلامة اللقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن البيانات المتاحة تشير إلى وجود ارتباط محتمل بين التهاب عضلة القلب وتطعيم "الرنا المرسال" لدى المراهقين والشباب.

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