في امريكا.. زبون غاضب يقتل نادلة بسبب "المايونيز"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، بمقتل نادلة في مطعم للوجبات السريعة على يد زبون، بسبب وضعها الكثير من "المايونيز" في شطيرته.

وذكرت وسائل الاعلام ان الجريمة حصلت أول أمس الأحد، في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، حيث كشف صاحب المطعم للشرطة أن السبب هو وضع النادلة الكثير من صلصة “المايونيز” في شطيرة الزبون.

وقال صاحب المطعم، ويلي جلين لقناة "فوكس" الأمريكية، إن الزبون هو المسؤول عن الجدل المميت، مضيفاً "صدقوا أو لا تصدقوا، كان الأمر يتعلق بالكثير من المايونيز على شطيرة، فقرر تصعيد الموقف".

وقالت الشرطة للصحافة، إن "العاملة قُتلت بالرصاص وأصيبت أخرى بعد أن فتح زبون غاضب النار عليهما بسبب المايونيز".

وأوضح نائب رئيس الشرطة تشارلز هامبتون للصحفيين، أن مطلق النار أصاب عاملتين، أولاهما تبلغ من العمر 26 عاماً توفيت متأثرة بجروحها، والأخرى تبلغ من العمر 24 عامًا في حالة حرجة.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أن ابن العاملة الأولى (5 سنوات) كان أيضاً داخل المتجر في ذلك الوقت، وشاهد إطلاق النار على والدته.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تبحث عن المشتبه به وتقوم بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة لمحاولة تعقبه.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الضحايا، لكن قال المطعم قال إنهما موظفتين نموذجيتين عملا منذ أقل من شهر فقط.

وعبّر نائب رئيس شرطة المدينة عن إحباطه من المسؤولين لعدم اتخاذ "القرارات الصحيحة بشأن حمل السلاح"، مشدّداً على أن الأمر يضر بالعائلات إلى الأبد.

وأضاف "أريد التركيز على أنها شطيرة، وأن الشخص الذي فشل في حل الخلاف قرر اتخاذ إجراء بنفسه؛ والنتيجة لدينا عائلات محطمة"، مضيفاً أن الطفل سيخضع للاستشارة النفسية.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أتلانتا شهدت أكثر من 70 جريمة قتل في عام 2022، بزيادة قدرها 19% عن نفس الفترة في عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات من إدارة شرطة أتلانتا، التي كان لديها 160 جريمة قتل في عام 2021، وهو أعلى إجمالي منذ عام 1996.