في اليوم العالمي لإلغاء الإعدام..125 دولة توقف تنفيذ العقوبة نهائياً

شفق نيوز- متابعة

تشير بيانات حديثة إلى أن أكثر من نصف دول العالم قد تخلّت عن هذه العقوبة، إما بإلغائها كليًّا أو بفرض وقف فعلي أو قانوني على تنفيذها.

وبحسب تحليل أجرته وكالة "نوفوستي"بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام" (10 تشرين الأول/ أكتوبر)، شمل 205 دول وأقاليم، فإن "125 دولة واقليما ألغت عقوبة الإعدام تمامًا أو فرضت عليها وقفا تشريعيًّا أو فعليا، ومن بينها روسيا، التي تُطبّق وقفًا اختياريًّا منذ عام 1997، وطاجيكستان التي تفعل ذلك منذ 2004.

كما أوضحت البيانات، أن "40 دولة لا تزال تُبقي العقوبة في قوانينها، لكنها لم تنفّذ أي حكم إعدام منذ أكثر من عشر سنوات، فيما تقتصر العقوبة في خمس دول أخرى على الحالات الاستثنائية مثل أوقات الحرب، وتشمل البرازيل وغانا وغواتيمالا وبيرو والسلفادور".

أما الدول التي لا تزال تنفّذ العقوبة فعلياً، فبلغ عددها 35 دولة، من بينها 11 دولة نفذت أحكام إعدام خلال عام 2024، وهي: أفغانستان، إيران، الكويت، الإمارات، السعودية، سنغافورة، الصومال، الولايات المتحدة، تايوان، اليابان، ومصر.

وفي المقابل، شهدت السنوات الأخيرة انضمام عشر دول جديدة إلى قائمة الإلغاء، أبرزها "زيمبابوي (2024)، أرمينيا (2023)، وزامبيا وفلسطين وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى (2022)، إضافة إلى كازاخستان وسيراليون (2021) وتشاد (2020)".

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا كانت أول دولة في العالم تلغي عقوبة الإعدام، وذلك في عام 1863.

ومن الملفت أن الولايات المتحدة لديها جدول مُعد مسبقا لإعدامات تمتد لسنوات قادمة، بينما عادت اليابان مؤخرًا إلى تنفيذ الإعدام بعد توقّف دام عامين، حيث أُعدم مجرمٌ شهير عُرف بـ"قاتل تويتر".