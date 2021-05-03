سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. واشنطن تؤكد وقوفها مع الصحفيين "الشجعان"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-03T05:08:53+0000
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. واشنطن تؤكد وقوفها مع الصحفيين "الشجعان"

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف، اليوم الاثنين، أهمية حرية الصحافة من أجل "مجتمعات ديمقراطية مزدهرة وآمنة"، وقال إن أوضاع الصحفيين في العالم "مروعة" وأثنى على الصحفيين "الشجعان" الذين يواجهون ضغوطا شديدة بسبب عملهم.

وقال الوزير في بيان نشرته الوزارة قبيل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم الثالث من أيار، إن "الصحافة الحرة والمستقلة هي المؤسسة الأساسية التي تربط الجمهور بالمعلومات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، ومساءلة المسؤولين الحكوميين"، مضيفا أن "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات الواقعية والدقيقة التي توفرها وسائل الإعلام المستقلة أمر أساسي لمجتمعات ديمقراطية مزدهرة وآمنة".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "تدافع عن حرية الصحافة عبر الإنترنت وخارجه، وسلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء العالم".

وفي خضم الحديث عن الأوضاع "المروعة" التي يتعرض لها العاملون في مجال الصحافة، أوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن للرد على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، كانت بهدف "ردع السلوك المهدد لوسائل الإعلام".

related

قتلى وجرحى بإطلاق نار في واشنطن

Date: 2021-03-31 20:35:23
قتلى وجرحى بإطلاق نار في واشنطن

مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في واشنطن

Date: 2019-09-20 08:40:41
مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في واشنطن

ترامب يعلن عودته لواشنطن في يوم تصديق نتائج الانتخابات

Date: 2020-12-28 05:19:33
ترامب يعلن عودته لواشنطن في يوم تصديق نتائج الانتخابات

واشنطن تكشف عن معلومات "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة

Date: 2019-05-25 08:16:39
واشنطن تكشف عن معلومات "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة

واشنطن تكشف حقيقة توصلها إلى اتفاق مع طهران بشأن تبادل أسرى

Date: 2021-05-02 14:49:49
واشنطن تكشف حقيقة توصلها إلى اتفاق مع طهران بشأن تبادل أسرى

محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

Date: 2019-09-29 11:27:33
محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

إعلان حظر تجوال في واشنطن

Date: 2021-01-06 19:49:57
إعلان حظر تجوال في واشنطن

بنس: لا نريد حرباً مع إيران لكننا قد نتراجع

Date: 2019-07-08 19:12:56
بنس: لا نريد حرباً مع إيران لكننا قد نتراجع