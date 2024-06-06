‏‎في الموسم الحالي.. عدد الحجاج يتجاوز 1.2 مليون شخص

شفق نيوز/ أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، مساء الخميس، وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج للمملكة من مختلف دول العالم.

‎وستنطلق المناسك يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران الجاري بعدما رصدت السلطات السعودية، بوقت سابق من اليوم الخميس هلال شهر ذي الحجة في التقويم الهجري.

‎وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء الخميس، أن يوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة.

‎وأوضحت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

‎وشارك 1.8 مليون حاج في موسم الحج عام 2023، منهم 1.66 مليون من خارج المملكة.