في الموسم الحالي.. عدد الحجاج يتجاوز 1.2 مليون شخص
شفق نيوز/ أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، مساء الخميس، وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج للمملكة من مختلف دول العالم.
وستنطلق المناسك يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران الجاري بعدما رصدت السلطات السعودية، بوقت سابق من اليوم الخميس هلال شهر ذي الحجة في التقويم الهجري.
وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء الخميس، أن يوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة.
وأوضحت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
وشارك 1.8 مليون حاج في موسم الحج عام 2023، منهم 1.66 مليون من خارج المملكة.