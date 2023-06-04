في الكويت.. المؤبد لرجل دين مصري "اغتصب" طفلاً داخل مسجد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنائية في الكويت، يوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق إمام مسجد مصري الجنسية، قامت بـ"اغتصاب" طفل داخل المسجد.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثانية، أصدرت الحكم بحق إمام المسجد في قضية هتك عرض طفل.

وبينت الصحيفة أن النيابة أسندت إلى المتهم أنه قام باستدراج طفل وافد إلى المسجد وهتك عرضه وأساء له نفسياً وبدنياً، وفقاً لقانون الجزاء وقانون حماية الطفل.

وكانت الشرطة قد قامت بالقبض على المتهم بعدما تمت محاصرته أثناء محاولته الهرب من منفذ السالمي، ومغادرة الكويت فور علمه ببحث الشرطة عنه.