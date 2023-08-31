في العراق وسوريا.. تركيا تعلن قتل 1146 عنصراً عمالياً وإرهابياً منذ مطلع 2023

شفق نيوز / أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، يوم الخميس، مقتل 1146 عنصراً بحزب العمال الكوردستاني وتنظيم داعش في العراق وسوريا، منذ مطلع العام 2023.

وقال آق تورك، في إحاطة إعلامية، إن "44 شخصاً، جرى قتلهم في الأيام السبعة الماضية"، مؤكداً استمرار العمليات "واسعة النطاق" شمال سوريا والعراق "حتى قتل آخر عنصر من هذه الجماعات".

وأوضح أن الجيش التركي قام بتحييد 38 ألفا و489 عنصراً منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من حزب العمل الكوردستاني وتنظيم داعش و(بي.واي.دي/واي.بي.جي".

وفيما يخص أمن الحدود، أضاف أن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على 474 شخصا، 37 منهم أعضاء في الجماعات آنفة الذكر، أثناء محاولتهم اجتياز حدود البلاد بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية".

وبين آق تورك، أن "عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي بلغ 5756، بينهم 417 ينتمون لتلك الجماعات".

وأضاف المسؤول التركي، أن "قوات بلاده منعت أيضاً 4291 شخصاً من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية"، مشيراً إلى أن "عدد الأشخاص الذين تم منعهم قبل اجتياز الحدود منذ مطلع العام بلغ 145 ألفا و697 شخصاً".