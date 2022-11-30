في السعودية.. ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية االسعودية، يوم الاربعاء، عن ضبط أكثر من مليوني حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ.

وذكرت الوزارة في مقطع فيديو للعملية على حسابها في تويتر، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص في هذه العملية، وهم مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وأشارت إلى أن الكمية المضبوطة هي مليونين و35 ألفاً و200 حبة مخدرة، مبينة أنه تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.