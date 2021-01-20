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في الساعات الأخيرة.. ترامب يعفو عن نائبه السابق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-20T09:02:48+0000
في الساعات الأخيرة.. ترامب يعفو عن نائبه السابق

شفق نيوز/ عفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون، ضمن قرارات عفو وتخفيف للأحكام أصدرها في الساعات الأخيرة له في السلطة.

لكن القرارات لا تشمل الرئيس المنتهية ولايته ولا أفراد أسرته ولا محاميه رودي جولياني.

ويترك ترامب المنصب، الأربعاء، عندما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح رئيس البلاد.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض لترامب إنه يتعين عليه ألا يصدر عفوا عن نفسه أو عن أفراد أسرته، لأن هذا سيضعهم في صورة المذنبين بارتكاب جرائم، وذلك حسبما قال مصدر مطلع على الموقف.

وكان بانون مستشارا بارزا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016، واتهم العام الماضي بالاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بمسعى لجمع أموال لبناء الجدار الذي وعد به الرئيس على الحدود الأميركية المكسيكية، إلا أنه دفع ببراءته.

وقال البيت الأبيض في بيان: "بانون زعيم مهم في الحركة المحافظة ويشتهر بالحنكة السياسية".

وفي إطار ما يربو على 140 قرارا بالعفو أو تخفيف الأحكام، أصدر ترامب قرارا بالعفو عن إليوت برويدي الذي كان في السابق أحد أبرز جامعي التبرعات له، وأقر العام الماضي بمخالفة قوانين الضغط الأجنبي.

وعفا ترامب أيضا عن رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 28 عاما لاتهامات بالفساد.

وصدرت أيضا قرارات عفو عن فناني الراب ليل وين وكوداك بلاك، اللذين حوكما لاتهامهما بارتكاب مخالفات اتحادية تتعلق بالأسلحة.

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