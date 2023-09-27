في الرياض.. اجتماع سري رفيع المستوى بين مسؤولين إسرائيلي وسعودي

شفق نيوز/ كشفت هيئة البث العبرية الرسمية "كان"، يوم الأربعاء، أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً عقد اجتماعاً مع مسؤول سياسي سعودي في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لهيئة البث بإن الاجتماع السري رفيع المستوى جمع المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلي سيفي مندلوفتش، والسياسي السعودي حصل قبل أسبوع.

وبينت أن مندلوفتش سافر نيابة عن وزير الصحة موشيه أربيل لإجراء اجتماع مهني مع المسؤول السعودي الكبير في العاصمة الرياض.

وتشير المصادر نفسها إلى أنه لم يتم الكشف عن الاجتماع والذي كان جزءاً من سلسلة اجتماعات سرية تدار خلال الأيام الأخيرة في إطار تطور العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي ما يزال جزء منها ممنوعا من النشر.

وأوضحت أن الاجتماع تم قبل "التصريح الهام والتاريخي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول تقدم العلاقات بين البلدين".

وأكدت الهيئة أن ديوان وزير الصحة الإسرائيلي رفض التعقيب على التقرير الذي أوردته "كان".

جدير بالذكر أن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، وصل أمس الثلاثاء إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي، كما سيتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى المملكة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته الهيئة.