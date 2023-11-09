في الدوحة.. اجتماع ثلاثي يضم مديري المخابرات الامريكية والموساد ورئيس الوزراء القطري

شفق نيوز/ يعقد اليوم الخميس اجتماعا ثلاثيا في العاصمة القطرية الدوحة، بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله؛ أن ميزة الاجتماع الثلاثي هي جمع الأطراف الثلاثة معا على طاولة واحدة في وقت واحد لتسريع العملية.

وناقشت المحادثات أيضا السماح باستيراد الوقود لغزة لأغراض إنسانية.

وتقود قطر التي يقيم فيها عدد من الزعماء السياسيين لحماس جهود الوساطة بين حماس ومسؤولين إسرائيليين لإطلاق سراح المحتجزين الذين اقتادتهم الحركة في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.

والأربعاء، قال مصدر مطلع لرويترز إن هناك مفاوضات تتوسط فيها قطر تجري لتأمين إطلاق سراح عشرة إلى 15 شخصا تحتجزهم حماس مقابل هدنة إنسانية لمدة يوم أو يومين في غزة.

وأضاف المصدر أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة وإن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وتأمين إطلاق سراح عشرات آخرين.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "العدد الدقيق ما زال غير واضح في هذه المرحلة".

ونقلت رويترز عن مصدر أمني مصري أيضا القول إن من المتوقع وقف إطلاق النار لما يتراوح بين 24 و48 ساعة أو تحديد نطاق العمليات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ودول أخرى كثفت الضغوط على إسرائيل لتحقيق هذا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الثلاثاء، إنه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على وقف القتال لأسباب إنسانية. ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع المجتمعون في طوكيو إلى هدنة إنسانية في غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار بعد تعرضه لضربات جوية واكتظاظه بالمرضى ونفاد العقاقير والوقود.