في التهنئة.. ماكرون يحدد لآميدي 3 أمور ضرورية للعراق

شفق نيوز- باريس

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، نزار آميدي بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، فيما حدد ثلاثة أمور ضرورية للبلاد والمنطقة.

وقال ماكرون في تدوينة باللغة العربية على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "أتقدم بخالص التهاني إلى نزار آميدي بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق".

وأكد أن "استقرار العراق، واستمرارية مؤسساته، والممارسة التامة لسيادة الدولة، أمور ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى للبلاد وللمنطقة".

وختم ماكرون تدوينته بالقول إن "فرنسا تقف إلى جانب شريكها العراقي".

كما تلقى رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي، برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وبحسب بيان لرئاسة جمهورية العراق ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "تمنى بوتين التوفيق لآميدي، معرباً عن أمله في أن تسهم جهوده في تعزيز العلاقات الودية والتاريخية بين العراق وروسيا".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نظيره العراقي نزار آميدي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، معرباً عن أمله بتطور علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة مسؤوليته، وذلك في أول تهنئة دولية يتلقاها الرئيس العراقي بعد تنصيبه.

وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.

وفي أول تصريح له عقب تأدية اليمين الدستورية ذكر آميدي: "أتشرف بنيل الثقة اليوم وأتقدم بالشكر الجزيل للنواب"، مؤكداً "تكلفي أمانة عظيمة".

وأضاف قائلاً: "نرفض الاستهدافات كافة التي تطال العراق وتمس أمنة وسيادته، وندعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة وسنعمل على تثبيت الاستقرار".

وتابع "أوكد لكم العمل وفق قاعدة العراق أولاً لتثبيت دور العراق الإقليمي والدولي".