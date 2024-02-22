في البر والبحر.. الحوثيون يعلنون تفاصيل ثلاث عمليات ضد القوات الأمريكية والبريطانية

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "الحوثيين"، يوم الخميس، تنفيذ ثلاث عمليات ضد القوات الأمريكية والبريطانية في البر والبحر، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وجاء في بيان للحوثيين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القواتُ المسلحةُ نفذت ثلاث عمليات عسكرية نوعية، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن".

وأوضحت أن "العملية الأولى أطلقتِ خلالها القوةُ الصاروخيةُ وكذلكَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ، عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ".

أما العملية الثانية، فبحسب بيان الحوثيين، جرى تنفيذها في خليجِ عدن، حيثُ نفذتِ القواتُ البحريةُ، عمليةَ استهدافٍ لـ سفينةٍ بريطانيةٍ (ISLANDER) في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها بفضلِ الله.

بينما نفذ الحوثيون العمليةُ الثالثةُ التي تمَّ خلالَها استهدافُ مدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.