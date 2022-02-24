في البرازيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات لـ255 قتلى ومفقود

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الخميس، بأن حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في مدينة بتروبوليس البرازيلية تجاوزت 200 ضحية، فيما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عن عشرات المفقودين بعد أسبوع من العواصف العنيفة.

وبحسب آخر تقرير للشرطة، توفي 204 أشخاص 124 امرأة و80 رجلاً في الفيضانات وانزلاقات التربة، فيما ما يزال 51 شخصًا في عداد المفقودين.

وانخفض عدد المفقودين تدريجيًا في الأيام الأخيرة بعد التعرف على الجثث أو العثور على ناجين.

كذلك اضطر أكثر من 800 شخص إلى مغادرة منازلهم الواقعة في مناطق خطرة، وتم إجلاؤهم إلى مراكز ايواء لا يزالون يقيمون فيها.

وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على مدينة بيتروبوليس السياحية خلال ساعات في 15 شباط/ فبراير الجاري، المعدل المعتاد لكامل الشهر، وهو أكبر معدّل أمطار مسجّل منذ العام 1932.

وحوّلت العاصفة الأخيرة شوارع بيتروبوليس إلى أنهار جرفت الأشجار والسيارات والحافلات وتسببت بانهيارات أرضية مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف.

في الأشهر الثلاثة الماضية، لقي أكثر من مئتي شخص حتفهم في عواصف قوية، لا سيما في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) وولاية باهيا (شمال شرق).

ويقول الخبراء إن الأمطار تفاقمت بسبب تغير المناخ.