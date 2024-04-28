في اتصال هاتفي مع نتنياهو: بايدن يرفض اجتياح رفح

شفق نيوز/ تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن الوضع في غزة والموقف من عملية رفح وآخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل، كما شدد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.

وأشار إلى أنهما بحثا أيضا عملية رفح وأن الرئيس الأميركي أكد من جديد موقفه الواضح في هذا الصدد.

وفي ذات السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بايدن جدد لنتنياهو رفضه شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حديثه قبل إجراء المكالمة، قال مصدر أميركي مطلع على الوضع إن الزعيمين سيناقشان احتمالات التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر.

وجرت المكالمة بعد أيام فقط من توقيع بايدن على حزمة مساعدات تتضمن 26 مليار دولار لإسرائيل. وتشمل الحزمة أيضًا ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا و8 مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي مكالمة هاتفية سابقة من هذا الشهر، أخبر بايدن نتنياهو أن الوضع الإنساني العام في غزة غير مقبول وحذر إسرائيل من اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة أو مواجهة العواقب .