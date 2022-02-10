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في اتصال هاتفي.. "طالبان" تطمئن على صحة أردوغان وعقيلته وتتمنى لهما الشفاء

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-10T05:06:54+0000
في اتصال هاتفي.. "طالبان" تطمئن على صحة أردوغان وعقيلته وتتمنى لهما الشفاء

شفق نيوز/ أجرى وزير خارجية "طالبان" مولوي أمير خان، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لغرض الاطمئنان على صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته على خلفية إصابتهما بكورونا.

وذكر حساب "الإمارة الإسلامية" على "تويتر" أن أمير خان متقي أعرب خلال هذه المحادثة الهاتفية عن تمنيات قيادة الإمارة لأردوغان وعقيلته بالشفاء العاجل.

وفي الاتصال، شكر وزير خارجية حكومة "طالبان" في أفغانستان، الجانب التركي "على المساعدات الإنسانية التي بلغت 750 طنا من المواد الغذائية والسلع الشتوية، والتي وصلت إلى معبر تورغوندي بولاية هرات بتاريخ 7 فبراير، على متن قطار الإحسان. وأكد تشاووش أوغلو على أنه سيتم تقديم 500 إلى 700 طن إضافي من المساعدات".

https://twitter.com/alemara_ar/status/1491442184289398785

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