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فيضانات وسيول وصافرات إنذار "غير مسبوقة" في الإمارات 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-28T06:01:46+0000
فيضانات وسيول وصافرات إنذار "غير مسبوقة" في الإمارات 

شفق نيوز / شهدت الإمارات، اليوم الخميس، سيولاً وفيضانات في عدة مناطق، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن "وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، فيما دعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة".

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من أصالتها.

ووجه مجلس الوزراء جميع الجهات الاتحادية خاصة في المناطق المتضررة من إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون "دوام الموظفين غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة".

وبحسب مواقع إخبارية فان صافرات انذار اطلقت في إمارة الفجيرة بعد تعرضها لسيول غير مسبوقة.

وكانت الإمارة إحدى المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت.

ووجه مواطنون عبر التسجيلات المصورة نداءات استغاثة بعد السيول الجارفة التي شهدتها الإمارة، إضافة إلى إمارة رأس الخيمة، ومدينة خورفكان، كما شهدت السيول المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة وعجمان.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات فقد وجه نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد "بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع إيواء مؤقتة، كما تم تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار"، كما شكل مجلس الوزراء الإماراتي "لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق في الدولة".

وأضافت الوكالة أن "المجلس وجه اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة".

وأضافت الوكالة أن "اللجنة التي تم تشكيلها ناشدت المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث".

وشددت اللجنة على "أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية".

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