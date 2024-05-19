فيضانات مدمرة تودي بحياة العشرات في أفغانستان

شفق نيوز/ أودت فيضانات جديدة بولاية فارياب في شمال أفغانستان بحياة ما لا يقل عن 66 شخصاً، حسبما أعلن متحدث باسم الولاية، الأحد.

وأفاد المتحدث باسم الولاية عصمت الله مرادي، بأن أمطاراً غزيرة هطلت، مساء السبت، في مناطق عديدة أودت بحياة 66 شخصاً في فارياب.

وكانت فيضانات تسبّبت بها أمطار غزيرة أودت بحياة 55 شخصاً، السبت، في ولاية جور غرب البلاد، بحسب السلطات.

من جهته، قال رئيس إدارة الإعلام في فارياب، شمس الدين محمدي، إن تقارير أولية أفادت بدمار ما لا يقل عن 300 منزل.