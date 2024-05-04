فيضانات الأمطار تضرب شوارع ومنازل عدد من المحافظات الإيرانية

شفق نيوز/ ضربت فيضانات نتج عنها أضرار جسيمة وغرق وانهيار منازل في عدة مناطق في إيران بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد.

وشهدت محافظات خوزستان، وكهكيلويه، وبوير أحمد، وچهارمحال، وبختياري، وإيلام، ولورستان، ومركزي، وهمدان، وكرمانشاه، وكوردستان، وأذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية، وأردبيل، وجيلان، وقزوين، والبرز، وخراسان الجنوبية، الليلة الماضية أمطاراً غزيرة وفيضانات، بحسب شبكة "إرم".

وفي مدينة طهران، حظرت الشرطة حركة المرور في بعض مناطق غرب المدينة، بسبب الأمطار والطين.

وقال حسين ظفري، المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات، السبت، عن آخر تطورات الأوضاع في المحافظات التي غمرتها الفيضانات، "الليلة الماضية، هطلت أمطار غزيرة في المحافظات الغربية والجنوبية من البلاد، وفي مدينة دزفول بمحافظة خوزستان، وبلغت كمية الأمطار 107 ملم".

وأضاف ظفري، "تعرضت الطرق لأضرار جسيمة في إيلام، وخوزستان، وجهارمحال، وبختياري، كما تم فقدان عدد من الماشية"، مؤكدا"عدم وقوع ضحايا".

فيما تحدثت وسائل إعلام عن انهيار وغرق بعض المنازل في القرى القريبة من مدينة دزفول جراء الفيضانات، وفي محافظات إيلام، وخراسان الجنوبية، وجهارمحال، وبختياري.

ونزلت قوات من الجيش بآليات عسكرية في شوارع مدينة دزفول، لإنقاذ السكان المحاصرين في منازلهم، جراء السيول، وبحسب إعلان هيئة الأرصاد الجوية، فإن موجة أمطار أخرى ستدخل إيران اعتبارا من الأحد، وستؤثر على العديد من المناطق في المحافظات الشمالية والغربية والشمالية الشرقية من البلاد، وقالت الهيئة في بيان لها إنه "من اليوم، تعيش المقاطعات الشمالية، والغربية، والشمالية الشرقية من البلاد، حالة تأهب قصوى".