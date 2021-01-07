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فيسبوك يمدد حظر ترامب لحين نقل السلطة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-07T16:58:49+0000
فيسبوك يمدد حظر ترامب لحين نقل السلطة

شفق نيوز/ شفق نيوز أعلن مارك روزكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الخميس، أنّ حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكابيتول يوم الأربعاء.

وقال روزكربيرغ في بيان على حسابه في فيسبوك "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

وأضاف "لذلك، فقد قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمّى ولمدّة أسبوعين على الأقلّ حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

ويأتي قرار فيسبوك الجديد بعد حظر سابق لمدة 24 ساعة بعد أعمال العنف التي شهدتها واشنطن حين اقتحم أنصار للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول وزرعوا فيه الفوضى ودفعوا الكونغرس لتعليق جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وكان فيسبوك حذف مقطع فيديو نشره ترامب على صفحته ودعا فيه أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول إلى "العودة إلى ديارهم" لكنّه جدّد في الوقت نفسه مزاعمه بأنّ الانتخابات "سُرقت" منه.

وأتت خطوة فيسبوك بعدما حجب تويتر تغريدات لترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمرّ الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.

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