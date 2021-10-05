"فيسبوك" يطمئن مستخدميه عن بياناتهم ويكشف سبب الانقطاع

شفق نيوز/ أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: "أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل".

في الوقت نفسه أكدت شركة "فيسبوك" أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع "إنستغرام" و"واتساب" عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

‏‎وفي بيان عاجل له امس، قال القائمون على موقع "فيسبوك": نحن آسفون. لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل الآن. شكرًا لكم لصبركم معنا".

وعاد تطبيق إنستغرام وواتس اب ومنصة فيسبوك للعمل بشكل تدريجي بعد انقطاع زاد عن خمس ساعات هو الأوسع من نوعه ضرب كبريات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغ مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم أنهم غير قادرين على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام وخدمة المراسلة واتساب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": "نبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي".

وشمل التعطل الذي حدث يوم امس الإثنين خدمات الشركة على مستوى العالم، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

وفي وقت لاحق، تحدثت بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق "سناب شات.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن شركة فيسبوك أرسلت فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل الخوادم يدويا.

ورجح خبراء أن "خطأ تقنيا هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام".

وصرح مسؤول في واتساب لـ NBC الأميركية قائلا: "لا شيء يعمل في في المبنى سوى البريد الإلكتروني".

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم على فيسبوك عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق في الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقًا لموقع "داون تراكر"، فيما أبلغ ما لا يقل عن 98000 شخص عن مشاكل مع إنستغرام، وقال حوالي 35000 شخصًا إن واتساب يواجه مشكلات.

وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا في المتوسط.