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"فيسبوك" يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-26T05:15:39+0000
"فيسبوك" يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية

شفق نيوز/ أعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وجاء تصريح غليخر عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، قال فيه: "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".

وأضاف، أن "الشبكة الاجتماعية تواصل إبراز الوسائل الإعلامية الحكومية الروسية ونراقب الوضع عن كثب".

وجاء هذا القرار من قبل الشركة الأمريكية بسبب الحرب التي فرضتها روسيا على أوكرانيا.

وكانت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور" أعلنت تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من الجمعة الـ25 من فبراير، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، وفرضها قيودا على أخرى.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة أن "النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية اعتبرت الشبكة الاجتماعية متورطة في انتهاك حقوق وحريات مواطني روسيا".

وأشارت إلى أن منصة "فيسبوك" فرضت قيودا غير معقولة على صفحة وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء وحظرت المواد من أربع وسائل إعلام روسية هي "قناة زفيزدا" و"وكالة نوفوستي" و"موقع لينتا.رو" و"موقع غازيتا.رو".

وأوضحت أن "هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها"، مشيرة إلى أنه "لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات (Meta)، ولم يكن هناك استجابة لمطالب إلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية".

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