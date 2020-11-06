فيسبوك تفكك شبكات "تضليل" يدار بعضها من إيران

شفق نيوز/ أعلنت شبكة فيسبوك يوم الجمعة عن حذفها آلاف الحسابات والصفحات المدارة من مختلف أنحاء العالم بتهمة ممارستها "سلوكا زائفا منسقا".

وأشارت الشركة في تقريرها الشهري إلى أنها أزالت قرابة ثمانية آلاف صفحة متورطة في حملات تضليل خلال شهر أكتوبر، مؤكدة أنها فككت سبع شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا.

ولفتت "فيسبوك" إلى أن الكثير من تلك الحسابات والصفحات كان ضالعا في حملات تأثير سياسي مضللة تستخدم حسابات زائفة لاستهداف الجماهير في الداخل والخارج.

وكشفت "فيسبوك" أن إحدى شبكات الحسابات المذكورة كانت تدار من مصر وتركيا والمغرب من قبل أفراد مرتبطين بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، مضيفة أن تلك الصفحات استهدفت دولا إقليمية وتضمنت بعض المحتوى المتعلق بالإرهاب.







