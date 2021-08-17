فيسبوك تحظر حركة طالبان على جميع منصاتها

شفق نيوز/ حظرت شركة فيسبوك الأمريكية، يوم الثلاثاء، أي محتوى يتعلق بحركة طالبان من جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي.

ونقل قناة سي ان بي سي عن ممثل للشركة قوله، إن طالبان مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية "كتنظيم إرهابي، لذلك منعناهم من استخدام خدماتنا وفقا لسياستنا ضد المنظمات الخطيرة".

وستقوم الشركة بإزالة الحسابات الخاضعة لحركة طالبان أو تتحدث باسمها، إلى جانب الحسابات المؤيدة لها على فيسبوك، وانستغرام، وماسنجر، وواتسآب.

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار حول سلوكها في حال أصبحت حركة طالبان سلطة رسمية في أفغانستان، قائلة بأنها تتقيد بسلطة المجتمع الدولي.