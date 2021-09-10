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فيروس "نيباه" القاتل يفتك بولاية هندية وإعلان حالة تأهب قصوى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-10T08:24:31+0000
فيروس "نيباه" القاتل يفتك بولاية هندية وإعلان حالة تأهب قصوى

قالت وزارة الصحة الإقليمية إن السلطات في ولاية كارناتاكا الهندية أعلنت حالة التأهب القصوى في عدة مناطق بعد اكتشاف فيروس نيباه الخطير في ولاية كيرالا المجاورة.

وأفيد في وقت سابق باكتشاف أعراض فيروس نيباه القاتل لدى 11 شخصا في ولاية كيرالا الهندية، وصفت حالتهم بأنها مستقرة، وأن جميع هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بطفل يبلغ من العمر 12 عاما توفي بسبب فيروس نيباه. وعقب وفاة الطفل، شرع أطباء الولاية في فحص 251 شخصا كانوا على اتصال به.

وتنص إرشادات وزارة الصحة في ولاية كارناتاكا على ضرورة مراقبة القادمين من ولاية كيرالا بحثا عن أعراض، مثل الحمى والتغيرات العقلية والضعف الشديد والصداع وفشل الجهاز التنفسي والسعال والقيء وآلام العضلات والتشنجات والإسهال.

وفي الوقت نفسه ، أشار ك. سودهاكار، وزير الصحة في ولاية كارناتاكا إلى عدم تسجيل أي حالة من هذا المرض الأكثر خطورة في الولاية.

وينتشر فيروس نيباه عن طريق الثعالب الطائرة والفئران. وينتقل الفيروس عادة إلى الأشخاص الذين تناولوا فاكهة ملوثة بلعاب حيوان مصاب.

وتصف منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بأنه من أخطر الفيروسات في العالم، ولا يوجد دواء أو لقاح ضده، وتتراوح نسبة الوفيات من المرض بين 40 و 75٪.

وأبلغت السلطات الهندية في السابق عن أربع مناسبات لتفشي للمرض في عامي 2001 و2007 في ولاية البنغال الغربية، وفي عامي 2018 و2019 بولاية كيرالا.

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