فيروس لا علاج له يقتل 16 شخصاً في الهند

شفق نيوز، أعلنت وزارة الصحة بولاية غوجارات الهندية، يوم الاثنين، عن وفاة 16 شخصاً بسبب فيروس "تشانديبور" الذي لا يوجد لقاح له أو عقار لعلاج المصابين به.

وقال وزير الصحة راشيكيش باتيل، إن الإصابة بهذا الفيروس سجلت رسمياً في الهند فقط، حيث تم الإبلاغ عن 50 حالة في ولاية غوجارات وثلاث في ولايات أخرى، توفي منهم 16 شخصاً لغاية الآن، بحسب وسائل إعلام هندية.

وكانت سلطات الولاية قد أعلنت في بداية الأسبوع عن تسجيل 29 إصابة ووفاة أحد المصابين.

تجدر الإشارة، إلى أن فيروس "تشانديبور" اكتشف لأول مرة عام 1965 في قرية تشانديبور بولاية ماهاراشترا في الهند. وينتقل هذا الفيروس عن طريق لدغات القراد والبعوض والفواصد (Phlebotominae).

والمثير في الأمر أن هذا الفيروس لم يخضع لدراسة مفصلة حتى الآن، لذلك لا يوجد لقاح مضاد له ولا عقار لعلاج المصابين. وأعراض الإصابة بالفيروس تشبه أعراض الإصابة بالإنفلونزا أو التهاب الدماغ الحاد. ويشكل خطورة كبيرة خاصة على الأطفال.

وتسجل وزارة الصحة الهندية بشكل دوري حالات تفشي هذا المرض. وقد بلغت نسبة الوفيات بين المصابين خلال فترة تفشي الفيروس في فترة 2003-2004 في مناطق وسط الهند 56-75%.