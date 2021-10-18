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فيروس كورونا ينهي حياة "كولن باول"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-18T12:13:43+0000
فيروس كورونا ينهي حياة "كولن باول"

شفق نيوز/ توفي  وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عاماً.

وكتبت عائلة "باول" على فيسبوك: "توفي الجنرال كولين باول، وزير الخارجية الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة ، صباح اليوم، بسبب مضاعفات فيروس كوفيد 19".

وقالوا "لقد فقدنا زوجًا رائعًا ومحبًا وأبًا وجدًا وأمريكيًا عظيمًا" ، مشيرين إلى أنه تم "تطعيمه بالكامل".

وتصف وسائل الاعلام الامريكية "باول" بأنه كان جنديًا محترفًا متميزًا ورائدًا في الخدمة القتالية بحرب فيتنام،  حتى أصبح أول مستشار للأمن القومي "أسود البشرة" خلال نهاية رئاسة رونالد ريغان وأصغر وأول رئيس أمريكي من أصل أفريقي لهيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

وتقول التقارير الامريكية إن شعبيته ارتفعت في أعقاب انتصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال حرب تحرير الكويت، ولفترة في منتصف التسعينيات، وكاد يعتبر المنافس الرئيسي ليصبح أول رئيس "أسود" للولايات المتحدة.

وبحسب تلك التقارير أيضاً، فأن سمعته بقيت "ملطخة إلى الأبد" عندما دفع ، بصفته وزير خارجية جورج دبليو بوش الأول ، إلى تقديم معلومات استخباراتية خاطئة أمام الأمم المتحدة للدفاع عن حرب العراق ، التي وصفها لاحقًا بأنها "وصمة عار" في سجله.

 

 

 

 

 

 

 

 

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