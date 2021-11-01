فيروس كورونا يقتحم البيت الأبيض

شفق نيوز / أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت إلى أنها لم تكن على اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ الأربعاء الماضي.

وقالت بساكي في بيان صدر عن البيت الأبيض، أنها "اتخذت القرار بعدم السفر يوم الأربعاء الماضي ضمن الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي لحضور قمة المناخ بسبب حالة عائلية طارئة، كانت نتيجة ثبوت إصابة أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "منذ ذلك الوقت، دخلت في حجر صحي وأجريت اختبارات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وكانت نتائجها سلبية، لكن نتيجة التحليل يوم أمس الأحد كانت موجبة"، مضيفة أن "أعراضها خفيفة وسوف تواصل العمل من المنزل".