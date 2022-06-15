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فيروس كورونا يصيب كبير أطباء البيت الابيض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-15T19:46:08+0000
فيروس كورونا يصيب كبير أطباء البيت الابيض

شفق نيوز/ قال المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن، أنتوني فاوتشي، مدير المعهد، وكبير المستشارين الطبيين للرئيس، جو بايدن، أصيب بفيروس كورونا.

وقال المعهد في بيان إن فاوتشي يشعر حاليا بـ "أعراض خفيفة"، وأنه "سيواصل العمل من منزله"، مؤكدا أن الطبيب المخضرم لم "يكن مؤخرا على اتصال وثيق مع الرئيس بايدن أو غيره من كبار المسؤولين الحكوميين".

وأضاف المعهد أن مديره تلقى جرعتي اللقاح، وقد تلقى جرعتين معززتين.

وأشار إلى أن فاوتشي "سيتبع الإرشادات الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمشورة الطبية من طبيبه ويعود إلى العمل عندما تكون نتيجة اختباره سلبية".

وأصبح فاوتشي، وهو مدير للمعهد الوطني منذ عام 1984، شخصية تحظى بالاهتمام العالمي بسبب ظهوره المتكرر منذ وقت مبكر لبداية إصابات كورونا في الولايات المتحدة والعالم، وهو مدافع كبير عن تلقي اللقاحات والالتزام بالوقاية من فيروس كورونا.

ويبلغ فاوتشي من العمر 81 عاما.

ويجري المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، الأبحاث لدراسة أسباب حصول الأمراض المعدية والأمراض المناعية، وتطوير وسائل أفضل للوقاية من هذه الأمراض وتشخيصها وعلاجها.

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