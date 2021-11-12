سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيروس كورونا يزج بإيران في قائمة أكثر دول العالم تضررا بالوباء

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-12T07:39:28+0000
فيروس كورونا يزج بإيران في قائمة أكثر دول العالم تضررا بالوباء

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 251.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 251.885.689، وإجمالي الوفيات 5.079.013.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ759.636 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.847.655.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.224 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.924.598.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 462.189، وإجمالي إصابات 34.401.670.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.374 وإجمالي إصابات 3.834.815.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 247.000 وإجمالي إصابات 8.804.297.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.532 وإجمالي إصابات 2.210.129.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.608 وإجمالي إصابات 4.249.758.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات14 2.971 وإجمالي إصابات 9.495.395.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.618 وإجمالي إصابات 4.835.435.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران، بإجمالي وفيات 127.809 وإجمالي إصابات 6.019.947، لتكون بذلك دولة جديدة تدخل قائمة الدول العشر الأكثر تضررا بفيروس كورونا وتحل محل كولومبيا في المرتبة العاشرة من حيث عدد الوفيات بكورونا.

related

تسجيل 10 إصابات جديدة في ايران بفيروس "كورونا" ووفاة أحد المصابين

Date: 2020-02-22 11:18:03
تسجيل 10 إصابات جديدة في ايران بفيروس "كورونا" ووفاة أحد المصابين

أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

Date: 2020-02-25 17:06:49
أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

ايران تعلن ارتفاع وفيات كورونا الى 14 شخصاً

Date: 2020-02-25 08:39:15
ايران تعلن ارتفاع وفيات كورونا الى 14 شخصاً

إيران تضخ أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بغاز لتخصيب اليورانيوم

Date: 2020-11-18 08:40:14
إيران تضخ أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بغاز لتخصيب اليورانيوم

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر

Date: 2020-10-18 16:51:30
تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر

قائد الحرس الثوري: منظوماتنا الصاروخية وقواتنا البحرية والبرية جاهزة للتحرك فورا

Date: 2021-08-04 15:41:35
قائد الحرس الثوري: منظوماتنا الصاروخية وقواتنا البحرية والبرية جاهزة للتحرك فورا

إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا

Date: 2020-02-22 08:12:27
إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا

عدد الوفيات بكورونا في ايران يقفز لأكثر من 2500

Date: 2020-03-28 13:12:17
عدد الوفيات بكورونا في ايران يقفز لأكثر من 2500