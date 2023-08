فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لسقوط الطائرة الماليزية الجديدة

شفق نيوز/ وثّقت كاميرات مراقبة في ماليزيا، يوم الخميس، اللحظات الأخيرة للطائرة "المنكوبة" التي سقطت وسط البلاد وأودت بحياة عشرة أشخاص.

ونشرت وكالة "فرانس برس" للأنباء، لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لسقوط الطائرة وتحطمها على طريق في ولاية سيلانغور وسط ماليزيا.

وقال قائد الشرطة المحلية، محمد إقبال إبراهيم، لوكالة "فرانس برس"، إنه "في الوقت الراهن، أستطيع القول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة".

وأوضح أنّ "شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة".

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان، إنّ الطائرة كان على متنها ستّة ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت. ولم تأت الهيئة على ذكر أيّ حصيلة للحادث.

وأحد الركاب القتلى هو عضو في برلمان ولاية باهانغ (وسط) مكلّف شؤون الإسكان والبيئة، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

Private plane crashes on highway in Malaysia, killing at least 10, including 2 people on the ground pic.twitter.com/Xj4jqyh5EQ