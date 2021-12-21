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فيديو.. إيران تناور بصواريخ باليستية وكروز

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-21T14:43:15+0000
فيديو.. إيران تناور بصواريخ باليستية وكروز

شفق نيوز/ ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، الثلاثاء، خلال مناورات حربية في الخليج، وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية في إيران.

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي للتلفزيون إن "استخدام القوات البحرية التابعة للحرس الثوري صواريخ باليستية يمثل مفهوما جديدا. لقد أصابت أهدافها بدقة 100 بالمئة".

 وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.

وحذرت إيران، الاثنين، من رد "ساحق" على أي تحرك يستهدفها من جانب إسرائيل التي تعارض جهود القوى العالمية لإعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015، وتهدد منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.

وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن التدريبات تضمنت أيضا إطلاق 5 صواريخ كروز في نفس التوقيت وطائرات مسيرة محملة بالأسلحة تستطيع كل واحدة منها إصابة هدفين.

يذكر أن المناورات العسكرية بدأت الاثنين وتستمر 5 أيام.

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