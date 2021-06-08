فيديو.. أول ظهو لحسن نصر الله بعد أنباء تدهور صحته

شفق نيوز/ خرج حسن نصرالله أمين عام تنظيم حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر التلفاز، ملقياً كلمة حاول فيها طمأنة أنصاره على صحته، بعد الأنباء التي سرت خلال الفترة الأخيرة حول تدهور صحته والتي ذهب بعضها إلى حد التحدث عن وفاته.

وقال نصر الله، في كلمته، التي ألقاها بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس قناة "المنار" المملوكة لحزبه، إنه يشكر كل من سأل عنه في مرضه. وطمأن أنصاره أنه "على ما يرام".

#بالفيديوالسيد #نصرالله: أتوجه بالشكر إلى كل المحبين وكل الذين تأثروا بآخر خطاب لي نتيجة الوضع الصحي#لبنان #يونيوز pic.twitter.com/6K4rFls53J — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) June 8, 2021

وأضاف، "إلى كل المحبين والعائلات إلى كل من تأثروا بعد خطابي في 25 أيار في ذكرى التحرير، الذين تأثروا بوضعي الصحي، الإنسان في النهاية إنسان أطمئنكم".

وتابع نصر الله، "هناك ناس موتونا وناس بلشوا يفتشوا عن الخليفة، على كل الأعمار بيد الله، وأنا معكم وبينكم وسنواصل الطريق سوياً وما زلت أحلم وأحمل أملاً كبيراً في أن نصلي في القدس في المسجد الأقصى سوياً إن شاء الله".

وكان نصر الله قد بدا في حالة صحية غير جيدة في خطابه الماضي في 25 مايو أيار، وظل يسعل طوال الوقت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يعاني من الحساسية وليس من أي شيء خطير.