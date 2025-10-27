فيديو.. أوكرانيا تبث اعترافات "أسير عراقي" قاتل مع الجيش الروسي

شفق نيوز- متابعة

كشف شاب عراقي، يوم الاثنين، عن تعرضه للأسر من قبل القوات الأوكرانية عندما كان يعمل مع الجيش الروسي.

وبحسب مقطع فيديو نشرته قنوات أوكرانية على التواصل الاجتماعي، وتابعته وكالة شفق نيوز، قال الشاب "كمال نبيل خلف" (26 عاماً) وهو من محافظة كركوك، إنه ذهبه إلى روسيا بتأشيرة دخول "فيزا" سياحية.

وأشار إلى أنه كان يعمل في مطعم روسي قبل أن يتم أسره من قبل القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، عد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR)، تصريحات السفير الروسي في العراق، ألبروس كوتراشيف، بأنها "تسويقاً علنياً ومقلقاً" لفكرة تجنيد مواطنين عراقيين للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وجاءت تصريحات كوتراشف، خلال مقابلة نشرتها وكالة شفق نيوز بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قال فيها إن "آلاف العراقيين مستعدون للانضمام إلى الجيش الروسي إذا فُتح الباب أمامهم".

وذكر المرصد في بيان نشره على موقعه وتابعته وكالة شفق نيوز: "لا يمكن النظر إليه كتصريح عابر أو تعبير شخصي، بل كمؤشر خطير على محاولات ممنهجة لاستغلال الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب العراقي لتحويلهم إلى وقود في حرب خارج حدود وطنهم".

وأضاف أن "هذه التصريحات تعد تمهيداً سياسياً وتطبيعاً خطيراً مع فكرة استخدام العراقيين كأدوات عسكرية في صراعات لا تخصهم، وهي بذلك تلامس حدود الاتجار بالبشر وتتناقض مع التزامات العراق الدولية في هذا المجال".

وفي هذا الصدد، قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، بحسب البيان، إن "استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في العراق، حيث تتجاوز معدلات الفقر 27% على المستوى الوطني وتصل إلى أكثر من 40% في بعض المحافظات الجنوبية، يعكس محاولة استغلال اقتصادي وإنساني غير أخلاقي لفئة واسعة من الشباب الباحثين عن فرص عمل وحياة كريمة".

وأشار إلى أن "تقديم الحرب كخيار بديل للعمل أو وسيلة لتحسين الدخل يشكل بحد ذاته جريمة اتجار بالبشر في سياق النزاعات المسلحة، كما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو لعام 2000)، الذي يصنف الإكراه الاقتصادي والتهديد بالفقر ضمن أشكال الاستغلال البشري".

وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500 – 3000 آلاف دولار.

يشار إلى أن أغلب الذين التحقوا بالجيش الروسي هم من الوافدين إلى موسكو بهدف السياحة أو ممن اتخذوا من الأخيرة بوابة آمنة لتحقيق أحلامهم في أحد الدول الأوربية.