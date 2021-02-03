فيديو وصور.. جرحى بانفجارين في مدينة "سري كانيه"

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية في مدينة رأس العين (سري كانيه) السورية، يوم الأربعاء، بوقوع انفجارين متتاليين في المدينة التي يسيطر عليها الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنّ الانفجارين وقعا بعد ظهر اليوم، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دوار البريد وسط المدينة، وأعقبه انفجار عبوة ثانية بالمنطقة ذاتها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص بجراح متفاوتة وتم نقلهم إلى مشافي المدينة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أنّ المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، شهدت خلال الأيام الماضية عدة تفجيرات، منها انفجار في مدينة تل أبيض في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 7 آخرين، إضافة لانفجارات في مدين عفرين وإعزاز والباب خلال الاسبوعين الماضيين وخلفت أكثر من 15 قتيلا وأكثر من 40 جريحاً.