فيديو.. مواطن غاضب يصفع رئيس وزراء إيطاليا السابق

شفق نيوز/ تعرض رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء "لابريس" الإيطالية، بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور.

وقال كونتي في بيان: "المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي".

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت "كل أشكال العنف".

وكان كونتي رئيسا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في فبراير 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس / آذار، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.

Giuseppe Conte aggredito e schiaffeggiato da un No VaxE te pareva se non era NO VAX #Massa #Toscana🤣#GiuseppeConte 👏 pic.twitter.com/XYYWNWO8HL