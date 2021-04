فيديو "مثير للاشمئزاز" لألماني يركل مراهقاً سورياً

شفق نيوز/ تحركت السلطات الألمانية سريعا، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل ألماني على مراهق سوري في أحد القطارات.

وحدثت الواقعة في وقت متأخر من الجمعة، بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا، بحسب تقارير محلية، ووصف حاكم ولاية تورينجيا حيث تقع إرفورت، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز".

وكتب حاكم الولاية بودو راميلو على "تويتر": "تم القبض على الجاني"، واصفا إياه بـ"الشخص الجبان والعدواني الذي يعتدي على شخص أعزل".

