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فيديو "مثير للاشمئزاز" لألماني يركل مراهقاً سورياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-28T11:00:50+0000
فيديو "مثير للاشمئزاز" لألماني يركل مراهقاً سورياً

شفق نيوز/ تحركت السلطات الألمانية سريعا، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل ألماني على مراهق سوري في أحد القطارات.

وحدثت الواقعة في وقت متأخر من الجمعة، بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا، بحسب تقارير محلية، ووصف حاكم ولاية تورينجيا حيث تقع إرفورت، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز".

وكتب حاكم الولاية بودو راميلو على "تويتر": "تم القبض على الجاني"، واصفا إياه بـ"الشخص الجبان والعدواني الذي يعتدي على شخص أعزل".

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، رجلا يقف بجوار المراهق السوري البالغ من العمر 17 عاما.

ومن دون سابق إنذار، راح الرجل يكيل للمراهق الإهانات بشكل متكرر، قبل أن يتمادى أكثر فيبصق على وجهه ثم يركله بقسوة في وجهه.

وقالت شرطة إرفورت إن الضحية السوري الذي لم يحرك ساكنا أثناء الواقعة، أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

وذكرت جماعات مناهضة للعنصرية إن هناك 102 حالة عنف يميني متطرف ومعاد للسامية في تورينجيا العام الماضي.

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