فيديو.. متظاهرون يقتحمون مطاراً في داغستان بحثاً عن اسرائيليين

شفق نيوز/ اقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة "أزفستيا الروسية" وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.