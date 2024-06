فيديو لإسقاط "حزب الله" أغلى وأكبر مسيّرات الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم إسقاط الطائرة بصاروخ أطلقه حزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق"، مضيفا: "سيستمر سلاح الجو في العمل في الأجواء اللبنانية حتى تنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي".

Additional footage shows an Israeli military drone crashing in southern Lebanon after reportedly being hit by a Hezbollah anti-aircraft missile. pic.twitter.com/RO1dc5tPyO