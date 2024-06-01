فيديو لإسقاط "حزب الله" أغلى وأكبر مسيّرات الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم إسقاط الطائرة بصاروخ أطلقه حزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق"، مضيفا: "سيستمر سلاح الجو في العمل في الأجواء اللبنانية حتى تنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي".

Additional footage shows an Israeli military drone crashing in southern Lebanon after reportedly being hit by a Hezbollah anti-aircraft missile. pic.twitter.com/RO1dc5tPyO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 1, 2024

والطائرة المذكورة مسيّرة من نوع "كوهاف هيرميز 900"، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

واشتعلت النيران في المسيّرة وهي في الهواء، ثم سقطت في إحدى قرى جنوب لبنان، حسبما أظهرت لقطات فيديو.

وقالت محطة سكاي نيوز، إن هذه هي المرة الرابعة منذ بداية الحرب التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط طائرة هجومية من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، فحتى الآن تم إسقاط طائرتين من نوع "كوهاف" وأخريين من نوع "زيك".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.