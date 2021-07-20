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فيديو.. قصف صاروخي أثناء صلاة العيد قرب القصر الرئاسي في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-20T04:55:44+0000
فيديو.. قصف صاروخي أثناء صلاة العيد قرب القصر الرئاسي في أفغانستان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط عدة قذائف قرب القصر الرئاسي بكابل وقت صلاة العيد صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر الإعلام المحلي أن ثلاث قذائف أطلقت من سيارة بمنطقة بروان سه باتجاه وسط العاصمة.

https://twitter.com/TOLOnews/status/1417339614222766091

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف.

وقال غني في حفل بعد صلاة العيد إن "طالبان" أظهرت أنه ليس لديها إرادة للسلام وأضاف: "سنتخذ قرارات بناء على ذلك".

وشدد غني على وجود حاجة "للدعم الوطني والدفاع الوطني"، مشيرا إلى أنه أمضى الأسبوع الماضي في العمل على "خطة عاجلة" للتغلب على الوضع الحالي.

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